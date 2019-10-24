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Дитятьєв продовжив контракт із Краковією

18:25 335 Читать на русском
Дитятьєв продовжив контракт із Краковією
Олексій Дитятьєв / фото: ФК Краковія

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв пролонгував угоду із польським клубом.

Українець Олексій Дитятьєв продовжив контракт із Краковією до кінця сезону 2021/22, інформує офіційний сайт клубу.

Дитятьєв забив свій перший гол за Краковію у сезоні 2019/20

"Я дуже радий, що можу залишитися тут надовше. Ми зробимо все, аби боротись за найвищі місця в цьому і наступних сезонах", – поділився Дитятьєв у коментарі прес-службі Краковії.

Нагадаємо, 30-річний захисник грає за польський клуб із літа 2017 року, на його рахунку 3 голи і 3 асисти в 66 матчах.

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Теги
Українці за кордоном Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Краковія Краковія Польща
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