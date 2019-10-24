Защитник Краковии Алексей Дитятьев пролонгировал соглашение с польским клубом.

Украинец Алексей Дитятьев продлил контракт с Краковией до конца сезона 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

Дитятьев забил свой первый гол за Краковию в сезоне 2019/20

"Я очень рад, что могу остаться здесь на дольше. Мы сделаем все, чтобы бороться за самые высокие места в этом и последующих сезонах", – поделился Дитятьев в комментарии пресс-службе Краковии.

Напомним, 30-летний защитник играет за польский клуб с лета 2017 года, на его счету 3 гола и 3 ассиста в 66 матчах.

"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧ