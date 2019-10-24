Дитятьев продлил контракт с Краковией

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Сент-Этьен – Александрия: игрок французов забил в чужие и свои ворота – команды обменялись голами
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Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги ЕвропыЛига Европы — 19:43 371
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛига чемпионов — 17:38 479
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"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і ДинамоИнтервью — 16:00 553
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Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги ЕвропыЛига Европы — 08:00 638