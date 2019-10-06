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Дитятьєв забив свій перший гол за Краковію у сезоні 2019/20

17:30 288 Читать на русском
Дитятьєв забив свій перший гол за Краковію у сезоні 2019/20
Олексій Дитятьєв / Фк Краковія

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв відкрив лік своїм голам у сезоні 2019/20.

У матчі 11 туру польської Екстракляси Краковія вдома приймає Гурнік Забже. Українець Олексій Дитятьєв з'явився зі стартових хвилин.

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Саме захисник зрівняв рахунок на 35-й хвилині ударом головою після подачі з кутового. Це його перший гол у сезоні 2019/20.

Краковія наразі перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, набравши 19 очок.

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