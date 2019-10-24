"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧ

Руслан Маліновський вперше провів 90 хвилин у матчі Ліги чемпіонів. Аталанта знову з тріском провалилася на виїзді, але українець став єдиним з групи атаки, кому головний тренер Гасперіні довірився до кінця, а журналісти виписали безліч компліментів.

Маліновський забив дебютний гол в ЛЧ і взагалі за Аталанту, проте нерадзуррі це не дуже допомогло. Ман Сіті ще до перерви встиг вийти вперед, а потім і добити суперника, створивши у 4 рази більше 100-відсоткових гольових моментів. Не дивно, що і модель очікуваних голів говорить про заслуженість саме солідної поразки команди українця, хоча подібного розгрому можна було уникнути. "Богиня" відповідає своєму прізвиську тільки в атакувальному аспекті, але її захист геть компрометує італійську футбольну традицію. Однак навіть за рахунку 1:5 своєрідне знайомство лідера збірної України з АПЛ пройшло дуже оптимістично.

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"Тепер йому бракує тільки взяття воріт суперника", – писав портал CalcioAtalanta після феєричної гри проти Лаціо. У Римі Маліновський активно працював на атаку, по 3 рази пробиваючи у ворота та повз. Руслан "раніше дивував, а тепер переконує", вважає фанатський сайт італійського клубу. Відмінна гра як з лави запасних, так і в основі, несподівано змусила Гасперіні покластися на нашого півзахисника у ключовій дуелі. Аталанта повинна була чіплятися за результат, адже досі не набрала жодного очка в ЛЧ. Хоча у двох її конкурентів по 4 бали і це не смертельно, особливо, якщо і в Загребі Динамо та Шахтар підпишуть мирову.

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Зазвичай в команди, яка програє з таким розгромним рахунком, важко виділити когось позитивним балом. Однак Маліновському вдалося отримати компліменти від провідного видання Італії. "Чистий плеймейкер, поєднував мужність з цікавими ідеями, дещо поспішний і переривчастий. Реалізував пенальті як професор", – La Gazzetta dello Sport видала 6,5, найкращий у команді бал. Більшість інших видань і сайтів так само оцінили Руслана найвище в Аталанті.

Тіфозі на популярному порталі CalcioAtalanta дали йому бал (6,8), який суттєво перевершує оцінки партнерів і навіть головного тренера "Богині". Для прикладу, найближчий переслідувач Робін Госенс отримав 6,3, а нижче шістки не опустилися ще тільки Гасперіні (6) і воротар П'єрлуїджі Голліні. Цікаво те, що італійська преса досить високо оцінила бергамасків, незважаючи на такий розгром. Тут Маліновський також з очевидною перевагою лідер – 6,9 у середньому. Очевидним провалом ЗМІ бачать гру захисників і лідера Папу Гомеса (5,4) через гру якого Руслан до травми Сапати часто виходив лише на заміну.

Нижче 6,5 півзахисник збірної України отримав лише від Фуріо Зари з Corriere dello Sport, якого у 2000-х кілька разів визнавали найкращим споривним журналістом Італії. Автор низки книг про футбол вважає, що Руслан заслужив вищого балу, ніж головний тренер, але нижчого, ніж фланговий захисник Госенс. За версією La Gazzetta dello Sport, Маліновський став найкращим поруч з Ілічічем (по 6,5). Tuttosport навіть помістив його на обкладинку, вивівши в одноосібні лідери (7). L'Eco di Bergamo і взагалі оцінив на розкішні 8 балів. Від Il Giorno та CalcioAtalanta також сімка і місце на вершині командного рейтингу.

Bergamoesport вважає, що Маліновський разом з Ілічічем, Фройлером і Голліні зіграли на одному рівні з галактикою Манчестер Сіті. Руслан став одноосібним лідером Аталанти (7): "Досконало реалізував пенальті, вивівши команду вперед. Прикрашав гру, змушував "міщан" розгублюватися в центрі поля. Менш блискучий по перерві, але завжди готовий розпочати атаку". Саме удар екс-гравця Зорі з пенальті приніс важливі для фанатів 360 секунд переваги над "найбагатшим і найсильнішим клубом Європи, в якого найкращий тренер". Для команди, що якихось 8 років тому грала в Серії Б, це була історична мить.

Gazzetta розмірковує над шансами сенсації з Бергамо. Завдяки нічиїй загребського Динамо і Шахтаря команда Гасперіні все ще може вийти у плей-офф, якщо набере 7 чи навіть 6 очок, тобто обіграє своїх прямих конкурентів, а ті більше не візьмуть 3 очки. Аталанта стала першим клубом Італії, що почав свою пригоду в ЛЧ з 3-х поразок поспіль. Ліга чемпіонів не бачила такого дебютанта 8 років (румунський Оцелул програв усі 6 матчів). У 39-и з 43-х випадків, коли команда так погано стартувала, вона завершувала груповий турнір на останньому місці.

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В іншому матеріалі LGdS пише: "Маліновський дав ілюзію Аталанті, але після цього Манчестер Сіті проїхався по ній катком. Протягом півгодини команда дозволяла тіфозі мріяти, граючи на рівних. Однак Давид може перемагати Голіафа раз на століття. Сіті зіграв без чистих центральних захисників, Аталанта – без провідного форварда". Видання відзначає холоднокровність Маліновського, якому вперше довірили пробити пенальті. Аталанта досить довго грала добре: без страху, з порядком, приймаючи виклик відкритої гри. Підсумок виявився таким, як і очікували, хоча бергамаски заслужили забити бодай ще один гол, зігравши у хоробрий футбол.

Quanto cresce Malinovskyi. Il suo ruolo è trequartista da solo. Ma poi, il Papu? https://t.co/tDT0841Bni #bergamo #ecodibergamo — L'Eco di Bergamo (@webecodibergamo) October 24, 2019

L'Eco di Bergamo вихваляє прогрес Маліновського: "Його роль – лише плеймейкер, але що робити тоді з Папу Гомесом? Виступ українця був вражаючим. Він найменше страждав від важливості цього вечора. Маліновський грав так, ніби це матч проти Лечче. Гасперіні випустив його на його природну позицію треквартісти. Його опікав Гюндоган. Українець встигав допомагати півзахисту і роздавати золоті паси на тих, хто опинявся на вістрі атак, хоча не тільки туди. Цей футболіст бачить лінії для передач, які інші розуміють лише тоді, коли м'яч уже буде спрямовано його ногою. Наділений характером, необхідним для управління грою. Маліновський не пропонував таких пасів, які витрачають наш час даремно. Серед іншого показав, що готовий видавати потрібну інтенсивність".

Bergamo Post виділяє 3 головні уроки дуелі з Манчестер Сіті: "Аталанта не відходить від свого стилю. Але, якщо ти помиляєшся в Серії А 10 разів, тебе покарають двічі, максимум тричі. Тут же значно більше. Маліновський показав, що готовий. 18-й номер став головним героєм нерадзуррі в Манчестері. Кожна його гра дає зрозуміти – у нього є все, щоб порвати навіть італійський футбол. Українець виглядає сполучним елементом між півзахистом та відмінною атакою, щоб відкрити простір Гомесу. Сьогодні важко собі уявити, що Маліновський повернеться на лаву запасних".

Днями італійські та британські ЗМІ розірвала інформація, буцімто Челсі настільки зацікавився Маліновським, що не лише відправляв своїх розвідників, аби переглянути гру Руслана особисто, а й розглядає його підписання як потенційно одне з пріоритетних на літо. Переходу, який "блюз" змогли б оформити лише після зняття трансферної заборони, може посприяти колишній хавбек, а нині тренер молодіжного сектору "пенсіонерів" Клод Макелеле. Ну, і екс-форвард лондонського клубу Андрій Шевченко, який товаришує з Романом Абрамовичем, поганого не порадить.

Маліновський підкорив УЄФА, але став небезпекою для Гасперіні – українець матиме шанс в Аталанті після тріумфу у збірній

Французький півзахисник уже зізнався, що бачить тріо в центрі поля Канте – Жоржінью – Маліновський. "Знайти такого гравця непросто, я вже розмовляв зі скаутами Челсі. Сучасний, елегантний і обдарований півзахисник", – оцінка Макелеле відкриває двері в команду Френка Лемпарда. Однак українець повинен і сам продовжувати в тому ж дусі ще не один тиждень і навіть місяць. Наразі ж Руслан презентував себе Англії, де постав у найкращому вигляді. Гравець топ-клубу АПЛ вже з нового сезону? Після такої гри все реально. Якби всі його партнери зіграли настільки ж чітко, спокійно, креативно та самовіддано, про розгром мова би не йшла, ближче було б до сенсації.