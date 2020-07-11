Український легіонер польської Краковії Олексій Дитятьєв розповів про вихід своєї команди в фінал Кубка Польщі, а також поділився думками щодо протистояння Динамо та Ворскли в фіналі кубкового турніру.

"Дуже радий, що вийшли у фінал Кубка Польщі. Я в півфіналі з Легією не грав через дискваліфікацію. До цього ми пройшли важкий шлях. У трьох попередніх раундах перемагали в додатковий час або у серії пенальті.

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У фіналі нам доведеться зіграти з Лехією Гданськ. Але це фінал. Не важливо, хто туди б потрапив – у будь-якому випадку це буде дуже серйозна битва. Але у нас ще три тури в чемпіонаті Польщі. Завдання – посісти як мінімум четверту сходинку, а як максимум – завоювати медалі.

Дивився фінал Кубка України Динамо – Ворскла, а паралельно включав півфінал Кубка Польщі Лех – Лехія Гданськ. По телекартинці, якщо чесно, це небо і земля. Шкода Ворсклу, звичайно, тим більше команда по пенальті програла. Полтавці гідно виглядали, але знову ж: фінали не грають – їх виграють. Так що хлопцям буде ще довго снитися цей матч", – сказав Дитятьєв у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат. У поточному сезоні провів за свою команду 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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