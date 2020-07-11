Дитятьев: Футбольная телекартинка в Польше и в Украине – небо и земля

Украинский легионер польской Краковии Алексей Дитятьев рассказал о выходе своей команды в финал Кубка Польши, а также поделился мыслями относительно противостояния Динамо и Ворсклы в финале кубкового турнира.

"Очень рад, что вышли в финал Кубка Польши. Я в полуфинале с Легией не играл из-за дисквалификации. До этого мы прошли тяжелый путь. В трех предыдущих раундах побеждали в дополнительное время или в серии пенальти.

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В финале нам предстоит сыграть с Лехией Гданьск. Но это финал. Не важно, кто туда бы попал – в любом случае это будет очень серьезная битва. Но у нас еще три тура в чемпионате Польши. Задача – занять как минимум четвертое место, а как максимум – завоевать медали.

Смотрел финал Кубка Украины Динамо – Ворскла, а параллельно включал полуфинал Кубка Польши Лех – Лехия Гданьск. По телекартинке, если честно, это небо и земля. Жалко Ворсклу, конечно, тем более команда по пенальти проиграла. Полтавчане достойно выглядели, но опять же: финалы не играют – их выигрывают. Так что ребятам будет еще долго сниться этот матч", – сказал Дитятьев в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат. В текущем сезоне провел за свою команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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