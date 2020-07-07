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Краковія Дитятьєва стала першим фіналістом Кубка Польщі – команда українця розгромила майбутнього чемпіона

7 липня 23:05 - Читать на русском
Краковія Дитятьєва стала першим фіналістом Кубка Польщі – команда українця розгромила майбутнього чемпіона
Краковія – Легія / Polska press

Краковія несподівано легко розібралася з варшавською Легією у півфіналі Кубка Польщі.

Кубок Польщі, 1/2 фіналу

Краковія – Легія – 3:0

Голи: Вдовяк, 5, 82, Гелік, 15

Команда Олексія Дитятьєва приймала Легію, яка вже у найближчому турі чемпіонату може оформити титул чемпіона країни (до слова, матч також проти Краковії). Український захисник отримав дві жовті на попередніх стадіях Кубка, тому відбував дискваліфікацію.

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Господарі надпотужно провели дебют зустрічі, відвантаживши супернику два голи за 15 хвилин. Легія явно була шокована таким розвитком подій і ледь не пропустила втретє. Надії столичного клубу перенеслися на другий тайм, але й тут нічого не вийшло. Краковія спокійно відбилася, а під завісу матчу оформила розгром завдяки дублю Матеуша Вдовяка.

3:0 – господарі впевнено пробилися у фінал, де чекатимуть переможця пари Лех – Лехія Гданськ. Команда Костевича і Бутка прийматиме суперника вже завтра (8 липня).

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Світ Олексій Олексій Дитятьєв Легія Легія Краковія Краковія Польща Українці за кордоном
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