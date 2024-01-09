Челсі провисає у середині таблиці АПЛ, але в кубкових турнірах має успіхи. До півфіналу Кубка ліги "сині" пройшли Брайтон і Ньюкасл, а в 1/2 отримали в суперники команду з Чемпіоншипу. Мідлсбро тренує легенда МЮ Майкл Каррік. І Каррік, і Почеттіно підійшли до гри з великими кадровими проблемами, а господарі до середини першого тайму втратили ще двох футболістів.

Мудрик опинився в запасі Челсі, а групу атаки лондонців сформували Стерлінг, Мадуеке та Палмер. Останній став антигероєм матчу, жахливо виконавши роль центрфорварда. Палмер змарнував три супершанси. Спершу йому подарували м'яч перед штрафним Мідлсбро – неточний удар. Потім Коул добивав у порожні ворота після помилки воротаря. А ще був слабкий удар з ідеальної позиції.

| CHANCE: Cole Palmer misses an OPEN NET



pic.twitter.com/SHb0TQ3Ncy — CentreGoals. (@centregoals) January 9, 2024

Челсі очікувано більше контролював м'яч, але впирався в стіну перед чужим штрафним. Футболісти "боро" грамотно оборонялися, тому все зводилося до дальніх ударів Галлахера, Енцо та Кайседо, або ж безрезультатного дриблінгу Мадуеке та Стерлінга. Найкращі моменти виникали внаслідок обрізок і помилок господарів.

Мідлсбро зробив ставку на контратаки, які проходили зрідка. Однак цього вистачило. Вже на першій хвилині Лат вийшов на ударну позицію, а після його травми у штрафному майданчику постійно боровся Коберн. Мідлсбро відкрив рахунок завдяки швидкій атаці: Барласер закинув на фланг, Джонс прострілив вздовж воріт, Гакні загнав м'яч у сітку.

Картина гри не змінювалася. Челсі розігрував довгі комбінації без завершення, а Мідлсбро зрідка відповідав. Мудрик вийшов на поле на 63 хвилині, але вперше зустрівся з м'ячем аж на 71-й. І відразу зазнав двох втрат. Стерлінг підготував удар Мудрику – українець з лінії штрафного пробив у руки голкіперу. Михайло відповів пасом на Рахіма – тому не вистачило точності.

Мудрик в підсумку за півгодини 11 разів втратив м'яч і віддав 7 точних передач. Майже всі рішення на загострення були невдалими. Дві спроби дриблінгу – безуспішно, чотири дуелі – програно, чотири кроси у штрафний майданчик – лише один точний. Оцінка SofaScore не вражає – 6.5. Челсі програв, але ще не вилетів з Кубка ліги. 23 січня буде матч-відповідь.