"Удар був не по стадіону, а за 400-500 метрів від нього. Внаслідок ударної хвилі земля та каміння обсипали західну частину ОСК Металіст, де знаходиться VIP-трибуна, та невелика ділянка поля. Але це такі пошкодження, які усунуть наші агрономи за короткий термін.

Стадіон Металіста зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами

Серйозних ушкоджень вдалося уникнути. Ніхто не постраждав, вікна не вилетіли. На думку наших працівників, це не було схоже на уламки ракети, але більше про це можуть розповісти фахівці. У нас немає їхніх висновків", – сказав Грига у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами постраждав місцевий стадіон, на якому свого часу проходили матчі Євро-2012.

Росія напала на Україну: патріотична форма Динамо, новий транслятор ЛЧ, Шахтар проти ФІФА (LIVE)