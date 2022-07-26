"Удар был не по стадиону, а в 400-500 метрах от него. В результате ударной волны земля и камни осыпали западную часть ОСК Металлист, где находится VIP-трибуна, и небольшой участок поля. Но это такие повреждения, которые устранят наши агрономы за короткий срок.

Стадион Металлиста получил повреждения в результате обстрела Харькова российскими оккупантами

Серьезных повреждений удалось избежать. Никто не пострадал, окна не вылетели. По мнению наших работников, это не было похоже на обломки ракеты, но больше об этом могут рассказать специалисты. У нас нет их выводов", – сказал Грига в комментарии FanDay.

Напомним, после утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами пострадал местный стадион, на котором в свое время проходили матчи Евро-2012.

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