Не в Лондоні чи Варшаві: Шахтар та Динамо визначились зі стадіоном, де відбудеться перше Класичне сезону
Стало відомо, де Шахтар та Динамо зіграють поєдинок 7-го туру чемпіонату України.
Арена Львів прийме перший поєдинок між Шахтарем та Динамо, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Раніше повідомлялось, що команди планували провести поєдинок в Англії, але через смерть Королеви Єлизавети ІІ загальмували перемовини. До того ж не виходило домовитись щодо оренди одразу кількох арен у Лондоні. Також був варіант із проведенням матчу в столиці Польщі, але його теж відхилили.
До слова, Динамо наразі на 10 місці з 6 очками в активі, а Шахтар очолює турнірну таблицю, маючи 13 пунктів.
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