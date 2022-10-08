Арена Львів прийме перший поєдинок між Шахтарем та Динамо, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Раніше повідомлялось, що команди планували провести поєдинок в Англії, але через смерть Королеви Єлизавети ІІ загальмували перемовини. До того ж не виходило домовитись щодо оренди одразу кількох арен у Лондоні. Також був варіант із проведенням матчу в столиці Польщі, але його теж відхилили.

До слова, Динамо наразі на 10 місці з 6 очками в активі, а Шахтар очолює турнірну таблицю, маючи 13 пунктів.

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