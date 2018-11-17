Директор Арсенала підтвердив перемовини про створення Суперліги

Директор лондонського Арсенала Рауль Санлеї підтвердив факт перемовин щодо створення європейської Суперліги, але сумнівається у втіленні ідеї в близькій перспективі.

"Ми маємо бути певні, що Арсенал завжди перебуває в центрі всього, що може статися у майбутньому. Та це не трапиться в коротко- чи середньотривалій перспективі, тому що зараз є угода з УЄФА, але що нас чекає у майбутньому я не знаю. Як мінімум, ми повинні бути в курсі справ і вирішити, чи варто рухатися далі в цьому напрямі.

Учасники європейської Суперліги можуть отримати заборону на участь у чемпіонатах світу

Може здатися, завдяки публікаціям Football Leaks, що ми таємно від всіх робимо якісь секретні речі, але нічого подібного немає. У статті цитували документ, де згадується Арсенал, а також Барселона. Та жодних підписів там немає, можу вас запевнити, тому що це лише проект", – розповів Санлеї в інтерв'ю FourFourTwo.

На початку листопада стало відомо, що Реал, Баварія, Барселона та ще 8 клубів планують створити Суперлігу у 2021 році.