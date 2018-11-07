toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЮВЕНТУС - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІГА ЄВРОПИ

Учасники європейської Суперліги можуть отримати заборону на участь у чемпіонатах світу

22:55 425 Читать на русском
Учасники європейської Суперліги можуть отримати заборону на участь у чемпіонатах світу
Джанні Інфантіно / Reuters

ФІФА може заборонити футболістам, які грають в європейській суперлізі, брати участь на чемпіонаті світу.

Джанні Інфантіно зробив попередження зірковим гравцям щодо участі в Суперлізі, яку прагнуть створити європейські гранди. Він заявив: "Ви або з нами, або ні".

Асоціація європейських професіональних футбольних ліг виступила проти створення Суперліги

Минулого тижня німецьке видання Der Spiegel опублікувало інформацію, що Баварія, Барселона, Реал та інші топ-клуби прагнуть створити окремий чемпіонат, де гратимуть лише вони.

"Якщо деякі гравці не хочуть грати в організований футбол, вони не гратимуть в нього, і це стосується всього – національних чемпіонатів, турнірів конфедерацій, а також чемпіонатів Європи та світу", – цитує Інфантіно goal.com.

"Можна забути про розвиток футболу", – президент УЄФА різко відреагував на ідею створення Суперліги

Теги
Ліга чемпіонів ФІФА Джанні Інфантіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
55
хв
Спартак Москва
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук