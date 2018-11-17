Директор Арсенала подтвердил переговоры о создании Суперлиги

Директор лондонского Арсенала Рауль Санлеи подтвердил факт переговоров о создании европейской Суперлиги, но сомневается в воплощении идеи в ближайшей перспективе.

"Мы должны быть уверены, что Арсенал всегда находится в центре всего, что может произойти в будущем. Но это не случится в кратко- или среднесрочной перспективе, потому что сейчас есть соглашение с УЕФА, но что нас ждет в будущем я не знаю. Как минимум, мы должны быть в курсе дел и решить, стоит ли двигаться дальше в этом направлении.

Участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира

Может показаться, благодаря публикациям Football Leaks, что мы втайне от всех делаем какие-то секретные вещи, но ничего подобного нет. В статье цитировали документ, где упоминается Арсенал, а также Барселона. Но никаких подписей там нет, могу вас заверить, потому что это только проект", – рассказал Санлеи в интервью FourFourTwo.

В начале ноября стало известно, что Реал, Бавария, Барселона и еще 8 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году.