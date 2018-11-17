toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Директор Арсенала подтвердил переговоры о создании Суперлиги

15:23 25 Читати українською
Директор Арсенала подтвердил переговоры о создании Суперлиги
Арсенал / Reuters

Директор лондонского Арсенала Рауль Санлеи подтвердил факт переговоров о создании европейской Суперлиги, но сомневается в воплощении идеи в ближайшей перспективе.

"Мы должны быть уверены, что Арсенал всегда находится в центре всего, что может произойти в будущем. Но это не случится в кратко- или среднесрочной перспективе, потому что сейчас есть соглашение с УЕФА, но что нас ждет в будущем я не знаю. Как минимум, мы должны быть в курсе дел и решить, стоит ли двигаться дальше в этом направлении.

Участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира

Может показаться, благодаря публикациям Football Leaks, что мы втайне от всех делаем какие-то секретные вещи, но ничего подобного нет. В статье цитировали документ, где упоминается Арсенал, а также Барселона. Но никаких подписей там нет, могу вас заверить, потому что это только проект", – рассказал Санлеи в интервью FourFourTwo.

В начале ноября стало известно, что Реал, Бавария, Барселона и еще 8 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году.

Теги
Арсенал Арсенал Англия Европейская Суперлига Рауль Санлеи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
6
мин
Турция
19:00
Швеция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук