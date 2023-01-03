Мішель Дер Закарян був звільнений з посади головного тренера Бреста.

У вівторок, 3 січня на посаді головного тренера Бреста відбулася рокіровка. Мішель Дер Закарян був звільнений з посади, а Ерік Руа прибув на його місце.

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Як повідомляє офіційний сайт Бреста, 55-річний Руа працюватиме з командою до кінця сезону. Його першочерговим завданням стане порятунок Бреста в елітному дивізіоні Франції.

Наразі команда посідає 17 місце у турнірній таблиці.

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