Во вторник, 3 января на посту главного тренера Бреста состоялась рокировка. Мишель Дер Закарян, который работает главным тренером с сезона 1998/99, был уволен с должности, а Эрик Руа прибыл на его место.

Обидчик Динамо рвется в ЛЧ, ничья Фонсеки, красота и хамство конкурента Зинченко: Лига 1

Как информирует официальный сайт Бреста, 55-летний Руа будет работать с командой до конца сезона. Его первоочередной задачей станет спасение Бреста в элитном дивизионе Франции.

Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице.

Лига 1: Ланс разнес ПСЖ, нанеся парижанам первое поражение в сезоне, Лион сенсационно проиграл Клермону