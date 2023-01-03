"Динозавр" тренерского цеха лишился работы во французском клубе
3 января 22:18 - Читати українською
Мишель Дер Закарян был уволен с поста главного тренера Бреста.
Во вторник, 3 января на посту главного тренера Бреста состоялась рокировка. Мишель Дер Закарян, который работает главным тренером с сезона 1998/99, был уволен с должности, а Эрик Руа прибыл на его место.
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Как информирует официальный сайт Бреста, 55-летний Руа будет работать с командой до конца сезона. Его первоочередной задачей станет спасение Бреста в элитном дивизионе Франции.
Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице.
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