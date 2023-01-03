У понеділок відбулись 4 матчі чемпіонату Франції. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 17 тур

Страсбур – Труа – 2:3

Голи: Діалло, 41, Дукуре, 54 – Ріпар, 16, Роні Лопеш, 20, Шавалерен, 78

Лілль – Реймс – 1:1

Голи: Девід, 32 – Каюсте, 79

Монпельє – Марсель – 1:2

Голи: Саваньє, 90+1 – Тавареш, 47, Естеве, 61 (аг)

Вилучення: Тавареш, 87 (Марс.)

Ренн – Ніцца – 2:1

Голи: Тер'є, 5, Буріжо, 89 – Барклі, 21

Страсбур продовжив свою серію без перемог до 7 матчів. Ельзасці відігралися з 0:2 проти Труа, але під завісу зустрічі пропустили втретє і поступилися.

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Лілль Паулу Фонсеки не втримав перевагу над Реймсом. Джонатан Девід вивів "догів" уперед, проте в другій половині Каюсте встановив остаточні 1:1. Марсель відносно впевнено розібрався з Монпельє. Головною персоною зустрічі став Нуну Тавареш, який належить Арсеналу і колись ще може створити проблеми Олександру Зінченку. Поки португалець розважається у Франції – ефектний гол і вилучення за хамський удар по ногах суперника.

Центральний матч дня проводили Ренн та Ніцца. Барклі розкішним дальнім ударом зрівняв рахунок після швидкого гола Тер'є. Все котилося до нічиєї, якби Буріжо на 89-й не приніс перемогу кривднику Динамо. Ренн цілком реально претендує на зону ЛЧ, а от Ніцца застрягла в середині таблиці.

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