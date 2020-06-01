Шахтар – Динамо: Головко назвав ключового гравця матчу та основну кадрову проблему киян

Колишній наставник молодіжної збірної України Олександр Головко отримав неоднозначні враження від центрального матчу 24-го туру УПЛ.

"Я одне скажу: просто є Марлос, який реалізував те, що не змогли реалізувати футболісти Динамо.

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Кияни дуже добре виглядали перші 30 хвилин. І якби зарахували їхній гол, ніхто не знає, як би грала команда потім за рахунком.

Ключова позиція – Віктор Циганков. Команда з ним і без нього... При всіх командних взаємодіях, швидкості і агресії, креативу все ж не вистачає. Цей креатив показав Марлос, а в Динамо такого футболіста не було", – розповів Головко для ТК Футбол.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

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