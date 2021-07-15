Форвард загребського Динамо Бруно Петковіч потрапив у сферу інтересів Динамо, повідомляє FanDay.

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Цікавитись зірковим бомбардиром кияни почали ще у той період, коли у них було два повноцінних нападники – Владислав Супряга і Артем Бєсєдін (першого зараз пов'язують з переходом у Дженоа, а другий вилетів на півроку через травму).

Нині інтерес відновився, але "біло-синіх" відлякує ціна. У червні 2019 року загребці викупили співвітчизника у Болоньї за 1 млн євро, однак нині Transfermarkt править за 26-річного гравця 12 млн євро.

За інформацією Футбол 24, Динамо Загреб хоче за свого футболіста 25 млн євро, а серед претендентів – Борусія Д, РБ Лейпциг та низка італійських клубів.

До слова, контракт Петковіча із загребським Динамо розрахований до 30 червня 2024 року. Цікаво, що хорватський клуб став для Бруно першим на батьківщині – до того він всю кар'єру провів в Італії.

За збірну Хорватії нападник виступає з початку 2019 року. На Євро-2020 провів 4 матчі, результативними діями не відзначався.

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