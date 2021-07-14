Контрольні матчі

Динамо – Сьйон – 2:0

Голи: Родрігес, 24 (пенальті), Шкурін, 27

Динамо: Бойко (Моргун, 78) – Тимчик (Беніто, 78), Кендзьора (Шабанов, 68), Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 68) – Андрієвський (Лєднєв, 63), Шепелєв (Гармаш, 63), Буяльський (Коробенко, 63), Антюх (Де Пена, 46), Родрігес (Кулач, 46) – Шкурін (Супряга, 46)

Чемпіон України розпочав черговий спаринг у напівекспериментальному складі. Через кадрові рішення тренерського штабу та відпустку делегатів у збірній найближчі резервісти, колишні орендовані та новачки отримали ще одну нагоду проявити себе.

В основі передусім кинувся у вічі вихід Кендзьори в центрі оборони в парі з Сиротою. Натомість фланги закрили Тимчик і Дубінчак, активність яких у грі вже повинна неабияк непокоїти конкурентів. З'явився у старті й білоруський форвард Шкурін.

Усе це вкупі, однак, спричинилося до того, що активніше розпочав Сьйон. Аутсайдер сезону 2020/21 у швейцарській Суперлізі двічі загрожував воротам Динамо в перші 10 хвилин. У епіцентрі подій опинявся зірковий ветеран Оаро, та переграти Бойка не зумів.

Поступово кияни перехопили ініціативу й почали нагнітати ситуацію біля володінь кіпера Сьйона. Особливо старалися фланги, де згадані раніше оборонця вдало взаємодіяли з Жерсоном і Антюхом. Один із таких епізодів ледь не завершився голом Шкуріна після флангового навісу, та центрбек Сьйона буквально зняв м'яч із голови нападника.

А в середині тайму "біло-сині" організували ударну 5-хвилинку. Спершу Тимчик заробив пенальті на куті штрафного, а Жерсон Родрігес із другої спроби переграв Фаюлу. На 27-й хвилині Шепелєв із центрального кола розкішним пасом вивів на оперативний простір Шкуріна, Ілля хитнув оборонця і класно пробив у кут – 2:0!

Такий розвиток подій відправив Сьйон у нокдаун. Динамо провело ще кілька перспективних атак і загалом виглядало до перерви дуже впевнено. Проте, старт другої половини повторив шлях першого тайму і розпочався атаками клубу з берегів Рони.

Уже в перші 10 хвилин Сьйон цілком міг відквитати бодай один м'яч. Але удар хавбека швейцарців із середньої дистанції пролетів поруч зі стійкою, а постріл впритул головою нападника ефектно парирував Бойко.

Згодом кіпер "біло-синіх" вчасним виходом із воріт ліквідував потенційне побачення з суперником віч-на-віч. Натомість стандартам у виконанні Сьйона бракувало ефективності.

Серія замін від Мірчі Луческу повернула Динамо до гри першим номером ближче до середини тайму. Роль лідера на себе взяв Де Пена. Уругваєць спершу перевірив пильність Сафірікаса ударом з-за меж штрафного. Далі створив момент для Кулача – Владислав пробив над воротами. Нарешті вінгер намагався забити прямим пострілом із кутового, але кіпер знову не дрімав.

Та найреальнішу нагоду довести рахунок до розгромного змарнував Лєднєв. На 75-й хвилині Богдан підхопив м'яч на лінії штрафного після відскоку й класно пробив, але сфера влучила в стійку. А через п'ять хвилин Беніто пробив повз ворота.

На цьому команди й завершили. Отже, Динамо здобуло прем'єрну перемогу в це міжсезоння і перервало 4-матчеву серію нічиїх. Наступний спаринг – вже в четвер, 15 липня. Суперником "біло-синіх" стане французький Евіан.

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