"Футбол рухається в тому напрямку, коли найважливішими будуть футболісти, здатні принести команді перевагу на індивідуальному рівні. Ті, хто зламає систему. Сьогодні всі знають, як захищатися. Вже минули ті часи, коли з'являлися екзотичні команди, в складі яких у будь-який момент могли забити кілька гравців, що приносило легку перемогу.

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Такі футболісти, як Бруно Петковіч або Лука Іванушець (із Динамо Загреб – прим.), – це клас, який дає команді перевагу. Гравці з Балкан постійно приїжджають у київське Динамо і завжди залишають тут свій слід. Сподіваюся, що незабаром тут знову з'являться хороші футболісти", – цитує Вукоєвіча vecernji.hr.

До слова, кияни у 23-му турі оформили дострокове чемпіонство, наразі перевага над Шахтарем складає 13 залікових балів.

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