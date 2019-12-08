Динамо – Зоря: видовищний футбол, натхненна гра Вербіча та екс-динамівця у матчі УПЛ

Динамо і Зоря зійдуться в центральній грі 17-го туру чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 17:00. Фактично це була битва за друге місце і зону Ліги чемпіонів, адже команди Михайличенка і Скрипника розділяли 2 бали, а той же Шахтар навіть після конфузу в Маріуполі утримував 14-очкову перевагу над киянами. Динамівці втратили перемогу в матчі першого кола, коли вели 2:0, в підсумку ледь не програвши. Останній київський матч команд завершився також мировою (1:1). За попередні 5 турів саме Зоря набрала найбільше очок в УПЛ (12), у Шахтаря і Динамо на 1 і 2 менше.

Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Уже на 2-й хвилині Громов розіграв просту, але яку ж вбивчу для захисту киян стіночку з Кабаєвим. Одного забули на лівому фланзі, а другий замикав з меж воротарського – поперечина врятувала Бойка. Кадар на рівному місці впав у центрі поля, що привело до атаки 2 в 1. Пощастило, що Громов запоров швидку контру, нарвавшись на блок Попова, який відбивався за себе і того хлопця. Закидання зі своєї половини поля Зорі привело до закономірного взяття воріт. Громов викотив на зовсім вільного Михайліченка. Екс-захисник Динамо на техніці хитнув Попова і прошив Кадара та Бойка. Це був дебютний удар у площину воріт за перші 8 хвилин. Оце так вибуховий старт команди Скрипника!

Юрченко розрізним пасом вивів зовсім вільного Громова сам на сам – Бойко самовіддано парирував. У Динамо за перші 20 хвилин лише дальній удар Сидорчука прямо в руки Шевченку. Просто знущаються гості над захистом киян. Шалений пресинг, розкішні комбінації, удари з меж штрафного. Хомченовський пробачив, не влучивши у ворота метрів з 15-и, а Вербіч відразу ж покарав. Сидорчук віддав на Кендзьору, Томаш навісив, а Беньямін замкнув, реалізувавши перший же момент господарів.

Попов на 32-й хвилині блискуче з глибини закинув на Вербіча. Удар словенця впритул потягнув Шевченко. Команди зрівнялися за влучаннями у площину воріт (3:3), але Зоря веде 6:4 за ударами загалом. Караваєв брутально в'їхав ногою у груди Юрченку, але суддя дає фол в атаці. Циганков подав штрафний, Бєсєдін виграв верх і розстрілював капітана гостей – поперечина. Знову Зоря виходить лівим флангом у швидку атаку. Кабаєв уже вкотре програв боротьбу Попову, заробивши тільки кутовий. Удар Вербіча в самовідданому стрибку блокує Абу Ханна. І знову словенець на вістрі. Кендзьора тонким пасом виводив Беньяміна у штрафний, але і тут Шевченко потягнув удар з близької відстані.

Видовищну дуель з обміном ударами, високими швидкостями та агресією в усіх лініях ми побачили в першому таймі. Найкращі у плані креативу гравці обох команд діють на лівому фланзі. Вербіч був найгострішим у Динамо, Михайліченко тероризував Кендзьору і Ко. Не дивно, що саме екс-динамівець і словенський легіонер обмінялися голами. Динамо тотально програло перші 20 хвилин, однак проявило відмінну реакцію у другій половині тайму. Відтак 8:8 за ударами загалом, причому кияни виявилися навіть прицільнішими (4:3).