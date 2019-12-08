toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Зоря – відео голів

17:38 985 Читать на русском
Динамо – Зоря – відео голів
Динамо – Зоря – відео голів та огляд матчу 8 грудня 2019

Динамо приймає Зорю в центральному матчі 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

22’ Беньямін Вербіч
 
Богдан Михайліченко 6’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 17:00. Фактично це битва за друге місце і зону Ліги чемпіонів, адже команди Михайличенка і Скрипника розділяють лише 2 бали, а той же Шахтар випереджав киян на 14 очок.

Зоря дуже швидко відкрила рахунок. На 6-й хвилині Богдан Михайліченко сильним ударом прошив Дениса Бойка та вивів команду Скрипника вперед. Зауважимо, що Михайліченко вразив ворота своєї колишньої команди.

Динамо – Зоря – відео гола Михайліченка

Кияни відігралися на 22-й хвилині. Після навісу Кендзьори Вербіч головою переправив м'яч у ворота.

Динамо – Зоря – відео гола Вербіча

blog_ava
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Вокер назвав винуватця поразки команди Гвардіоли
09:01
6739
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Динамо - Зоря Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:008626 Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
44
хв
Вердер
19:00
Падерборн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук