Динамо – Зоря – відео голів

Динамо приймає Зорю в центральному матчі 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 17:00. Фактично це битва за друге місце і зону Ліги чемпіонів, адже команди Михайличенка і Скрипника розділяють лише 2 бали, а той же Шахтар випереджав киян на 14 очок.

Зоря дуже швидко відкрила рахунок. На 6-й хвилині Богдан Михайліченко сильним ударом прошив Дениса Бойка та вивів команду Скрипника вперед. Зауважимо, що Михайліченко вразив ворота своєї колишньої команди.

Динамо – Зоря – відео гола Михайліченка

Кияни відігралися на 22-й хвилині. Після навісу Кендзьори Вербіч головою переправив м'яч у ворота.

Динамо – Зоря – відео гола Вербіча