Колос може повернути з Європи вихованця Динамо

Український оборонець Вардара зі Скоп'є Євген Новак близький до повернення на батьківщину. Ним активно цікавиться ковалівський Колос.

Досвідчений центрбек перебуває за крок від переходу в Колос, стверджує Sport Arena.

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Новак із 2015 року виступав за Вардар. У складі північномакедонського гранда він здобув 2 чемпіонських титули, а ще двічі брав "срібло". Новак є вихованцем київського Динамо, а на професіональному рівні оборонець виступав за Динамо-2, Севастополь і Волинь.

У сезоні 2019/20 Євген Новак провів 21 матч у чемпіонаті, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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