Нападник Хатайспора Аарон Бупендза не дає спокою Динамо, а тому кияни знову налаштовані підсилитись габонцем.

"Біло-сині" все ще мають намір підписати 24-річного форварда. Зробити це Динамо планує до 2 березня – дня, коли в Україні закривається трансферне вікно, повідомляє Beyaz Gundem.

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За інформацією джерела, кияни налаштовані найближчим часом відновити перемовини та зробити Хатайспору другу пропозицію. У Туреччину на переговори планує вирушити особисто Ігор Суркіс. Президент Динамо хотів це зробити раніше, але корективи внесла смерть батька.

Зауважимо, раніше кияни пропонували турецькому клубу за Бупендзу 9 млн євро, але той вимагає не менше 10. Також Хатайспор нібито хотів обміняти Аарона на Жерсона Родрігеса з доплатою.

До слова, наразі габонський нападник є найкращим бомбардиром турецької Суперліги. В його активі 18 м'ячів у 23 матчах чемпіонату.

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