"Я запропонував Бупендзу Мірчі Луческу, Динамо потрібен нападник. Трансферне вікно відкрите в Україні до 2 березня. Я дивився матч Хатайспора проти Фенербахче, після чого говорив по телефону з Луческу і тренером Хатайспора Омером Ердоганом.

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Тренер турецької команди сказав, що вони не відпустять Бупендзу, якщо не отримають гравця натомість. Ердоган просив Жерсона Родрігеса. Оскільки це був останній день трансферного вікна, вони запропонували спочатку здійснити трансфер Родрігеса, а згодом Бупендзи. Однак клуби не змогли домовитися про фінансові умови.

Президент Динамо не зміг прилетіти до Анталії через смерть батька. Але оскільки трансферне вікно в Україні закривається 2 березня, Динамо зробить другу пропозицію щодо Бупендзи. Луческу дуже сподобався нападник, він хоче його трансфер. Динамо не називало цифру, а Хатайспор хотів 10 млн євро. У турецької команди є офіційні пропозиції щодо цього гравця від Краснодара і Дженоа, а також від Галатасарая і Бешикташа.

Але ніхто не готовий платити 10 млн. Якщо Хатайспор погодиться опустити ціну, Динамо зробить ще одну пропозицію. Але турецький клуб не потребує грошей, тому не збирається продавати гравця, якщо їм не запропонують необхідну суму", – зазначив Ертугрул у коментарі Fanatik.

До слова, Аарон Бупендза наразі є найкращим бомбардиром Суперліги, забивши 15 м'ячів у 19 поєдинках. Нападник також має досвід виступів у Франції та Португалії. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної Габону всього в 500 тисяч євро.

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