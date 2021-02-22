Аарон Бупендза не дает покоя Динамо, а потому киевляне снова настроены усилиться габонцем.

"Бело-синие" все еще намерены подписать 24-летнего форварда. Сделать это Динамо планирует до 2 марта – дня, когда в Украине закрывается трансферное окно, сообщает Beyaz Gundem.

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По информации источника, киевляне настроены в ближайшее время возобновить переговоры и сделать Хатайспору второе предложение. В Турцию на переговоры планирует отправиться лично Игорь Суркис. Президент Динамо планировал это сделать раньше, но коррективы внесла смерть отца.

Отметим, ранее киевляне предлагали турецкому клубу за Бупендзу 9 млн евро, но тот требует не менее 10. Также Хатайспор якобы хотел обменять Аарона на Жерсона Родригеса с доплатой.

К слову, габонский нападающий является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. В его активе 18 мячей в 23 матчах чемпионата.

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