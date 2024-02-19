"Чи купило Динамо центрального захисника? Поки що ні. Я вже цитував Ігоря Михайловича Суркіса, який казав: "Займаємося". Кияни шукають – дай бог, знайдуть. Якщо ні – то гратиме Тарас Михавко (18-річний центральний захисник ще не дебютував за першу команду в офіційних матчах – прим. "Футбол 24").

"Щоб були червоні картки у суперників, ще там щось": Циганик розкрив, що потрібно Динамо для чемпіонства в УПЛ

Михавко – зі Львова, футболіст і вихованець футбольної школи Львів. На нього дуже розраховують. Я вам скажу, що ще в осінній частині його в основному складі команди хотів випускати Олександр Шовковський, але поки воно так", – заявив Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно київський клуб все ще не підписав жодного новачка. Шахтар підсилився трьома футболістами на загальну суму майже 25 млн євро – контракти з "гірниками" уклали Марлон Гомеш, Кевін і Лука Лацабідзе.