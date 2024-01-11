Окрім Максима Брагару, Динамо розглядає можливість підсилити центр захисту. На цю позицію кияни переглядає Володимира Салюка (Чорноморець), Данило Бескоровайний (Кривбас) та Арсеній Батагов (Зоря), повідомив Ігор Бурбас у коментарях в своєму Telegram-каналі.

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Також Динамо переглядає кількох неназваних гравців Руху та СК Дніпро-1 (позиції також не розкриваються). Однак, переговорів щодо жодного з цих гравців у просунутій стадії нема.

Нагадаємо, Динамо вчора анонсувало перший зимовий трансфер, а ЗМІ вже розсекретили ім'я потенційного новачка – Максима Брагару, який є вихованцем Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 асистами. За молодіжну збірну України Максим у 19 поєдинках забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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