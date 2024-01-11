Динамо знайшло нові варіанти підсилення на проблемну позицію – журналіст розкрив імена кандидатів
Журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією щодо гравців, яких Динамо розглядає для підсилення центру оборони.
Окрім Максима Брагару, Динамо розглядає можливість підсилити центр захисту. На цю позицію кияни переглядає Володимира Салюка (Чорноморець), Данило Бескоровайний (Кривбас) та Арсеній Батагов (Зоря), повідомив Ігор Бурбас у коментарях в своєму Telegram-каналі.
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Також Динамо переглядає кількох неназваних гравців Руху та СК Дніпро-1 (позиції також не розкриваються). Однак, переговорів щодо жодного з цих гравців у просунутій стадії нема.
Нагадаємо, Динамо вчора анонсувало перший зимовий трансфер, а ЗМІ вже розсекретили ім'я потенційного новачка – Максима Брагару, який є вихованцем Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 асистами. За молодіжну збірну України Максим у 19 поєдинках забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.
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