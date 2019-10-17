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Динамо зіткнулось з кадровими втратами перед матчем з Олександрією

17:26 1109 Читать на русском
Динамо зіткнулось з кадровими втратами перед матчем з Олександрією
Динамо – Олександрія / ФК Динамо

Четверо основних гравців київського Динамо не зможуть допомогти команді у найближчому матчі УПЛ проти Олександрії.

 

У найближчу неділю, 20 жовтня, в 11-му турі зійдуться столичне Динамо та Олександрія. Кияни не зможуть розраховувати одразу на кількох провідних гравців команди.

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Так, через дискваліфікацію пропустять матч Артем Бєсєдін та Володимир Шепелєв: нападник не зіграє через перебір жовтих карток, а півзахисник був вилучений у грі 10-го туру проти Колоса з Ковалівки. Не зможе тренерський штаб Олексія Михайличенка розраховувати також на травмованого голкіпера Дениса Бойка і захисника Микиту Бурду, якого нещодавно було прооперовано в Барселоні – гравець пошкодив праве коліно.

Нагадаємо, Динамо після 10-го туру посідає третю сходинку, набравши 20 очок. За ними йде Олександрія з 19-ма пунктами.

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Джерело: Футбол 24
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Олександрія Олександрія Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Динамо - Олександрія Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко Микита Бурда Микита Бурда Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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