Динамо столкнулось с кадровыми потерями перед матчем с Александрией

Четверо основных игроков киевского Динамо не смогут помочь команде в ближайшем матче УПЛ против Александрии.

В ближайшее воскресенье, 20 октября, в 11-м туре сойдутся столичное Динамо и Александрия. Киевляне не смогут рассчитывать сразу на нескольких ведущих игроков команды.

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Так, из-за дисквалификации пропустят матч Артем Беседин и Владимир Шепелев: нападающий не сыграет из-за перебора желтых карточек, а полузащитник был удален в игре 10-го тура против Колоса. Не сможет тренерский штаб Алексея Михайличенко рассчитывать также на травмированного голкипера Дениса Бойко и защитника Никиту Бурду, прооперированного недавно в Барселоне – игрок повредил правое колено.

Напомним, Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ними следует Александрия с 19-ю пунктами.

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