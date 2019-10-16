Бурбас повідомив, що Бойку зробили операцію

Терміни реабілітації гравців київського Динамо Дениса Бойка та Микити Бурди можуть зайняти ще більше часу, ніж очікувалось.

"У воротах Динамо в найближчих матчах не варто очікувати Бойка. Денис скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка турбувала його останнім часом.

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А ось його партнеру по Динамо Микиті Бурді оперували разом з передніми зв'язками коліна ще і бічні. На жаль, це затягне процес реабілітації", – написав Бурбас у своєму твіттері.

Раніше повідомлялося, що Денис Бойко пропустить до 10 днів через пошкодження гомілкостопа. Також медичний штаб Динамо повідомляв, що у Бурди виявлене пошкодження тільки передніх зв'язок, відновлення після операції повинне зайняти до 6 місяців.

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