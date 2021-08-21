Перехід нігерійця в хорватську Горіцу зірвався, повідомляє IndexHR.

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Переговори тривали кілька місяців, і клуби майже домовились щодо трансферу. Горіца шукала заміну своєму лідеру Крістіану Ловрічу, але зрештою відмовилась від послуг легіонера Динамо. В останній момент кияни змінили умови угоди, що розчарувало хорватський клуб.

Нагадаємо, у минулому сезоні Беніто виступав за Олімпік на правах оренди – 19 матчів, 3 голи та 4 асисти.

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