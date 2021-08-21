Черговою жертвою киян стала молодіжка Десни, команда якої у дорослому чемпіонаті йде лідером.

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Динамо відвантажило супернику 4 голи ще до перерви. Особливо виділявся Самба Діалло, який оформив дубль. По перерві Динамо забило ще 5 голів, а Діалло відзначився хет-триком. Таке ж досягнення підкорилося Назару Волошину.

Динамо розбило Десну 9:0, вигравши п'ятий поспіль поєдинок на старті.

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