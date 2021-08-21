Молодіжка Динамо знищила Десну з рахунком 9:0 – африканський новачок киян відзначився хет-триком
16:47 - Читать на русском
Київське Динамо продовжує домінувати у першості юнацьких команд.
Черговою жертвою киян стала молодіжка Десни, команда якої у дорослому чемпіонаті йде лідером.
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Динамо відвантажило супернику 4 голи ще до перерви. Особливо виділявся Самба Діалло, який оформив дубль. По перерві Динамо забило ще 5 голів, а Діалло відзначився хет-триком. Таке ж досягнення підкорилося Назару Волошину.
Динамо розбило Десну 9:0, вигравши п'ятий поспіль поєдинок на старті.
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