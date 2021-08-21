Переход нигерийца в хорватскую Горицу сорвался, сообщает IndexHR.

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Переговоры продолжались несколько месяцев, и клубы почти договорились о трансфере. Горица искала замену своему лидеру Кристиану Ловричу, но в итоге отказалась от услуг легионера Динамо. В последний момент киевляне изменили условия соглашения, что разочаровало хорватский клуб.

Напомним, в прошлом сезоне Бенито выступал за Олимпик на правах аренды – 19 матчей, 3 гола и 4 ассиста.

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