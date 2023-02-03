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Динамо переживає організаційний жах на зборах – третя вимушена зміна суперника

11 лютого команда Луческу проведе спаринг проти македонського Сілекса. Наступна зустріч виглядає цікавішою. 14 лютого Динамо зіграє проти Пахтакора. Чемпіонів Узбекистану очолює легенда "біло-синіх" Максим Шацьких. "Бай" віддав найкращі роки ігрової кар'єри киянам, потім допомагав у штабі Олександра Хацкевича, а з літа розпочав тренувати самостійно на батьківщині.

Обидва спаринги розпочнуться о 16:00 і будуть транслюватися на Youtube-каналі Динамо. Сьогодні гранд УПЛ зіграє з румунською Унірею Деж, а на 6 лютого запланований матч із македонською Шкендією (про ці зустрічі було відомо раніше). Наразі результати підопічних Луческу на зборах не вражають – програли віденському Рапіду (0:4), Марібору (0:2) і розписали нічию з Аустрією Лустенау (2:2).

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