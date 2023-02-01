Товариський матч 01 02 2023

Шахтар – Марібор – 4:4

Голи: Зубков, 15, Криськів, 35, 41, Бондаренко, 71 – Брніч, 39, 51, Божіч, 48, 77

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі (Козік, 65), Бондар (Глущенко, 75), Фарина (Ракицький, 65), Михайліченко (Топалов, 75) – Степаненко (Роспутько, 65), Бондаренко (Тотовицький, 75), Судаков (Сігєєв, 46) – Зубков (Ющенко, 59), Траоре (Сікан, 59), Криськів (Борячук, 75)

Четверта спроба Шахтаря виграти спаринг у 2023 році. Команда Йовічевіча на зимових зборах програла та двічі зіграла внічию. У суперниках словенський Марібор, який обіграв Динамо і не програв жодного з 12 попередніх поєдинків. Знаменитий екс-партнер Маліновського по Аталанті Ілічіч сам заробив штрафний на перших хвилинах, сам і виконав. Йосіп намагався закрутити з правого флангу, не вийшло. Фарина і Бондар довго не могли вирішити, як починати атаку. Валерій у підсумку видав пас зі своєї половини на правий фланг, де Зубков на швидкості змістився у центр й ідеально влучив з-за меж штрафного.

Шахтар – Марібор: онлайн-трансляція матчу (відео)

Ось так "гірники" забили з першого ж свого удару. Відразу після цього кілька високих перехоплень Шахтаря спровокували ще 2 гольові моменти за якусь хвилину. Судаков красиво поклав від стійки у сітку – суддя з невідомих причин скасував взяття воріт. Траоре ідеально покотив у центр штрафного, де Зубков випередив свого ж Бондаренка, але голкіпер якимсь дивом парирував сильний постріл з кількох метрів на кутовий. Ілічіч знайшов голову Віпотніка подачею з кутового – вище. І знову Шахтар запресингував біля чужих воріт. Бондаренко перевів ліворуч, Судаков отримав елегантний пас п'ятою у відповідь від Криськіва, але захисники встигли прочитати і зіпсувати донеччанам видовищну атаку.

Однак ця ж парочка таки організувала другий гол. На 35 хвилині Судаков після невдалого навісу з кута поля підібрав і викотив Криськіву, який ідеально влучив у той же правий кут, що і Зубков, коли відкривав рахунок. Дмитро ще й створив блискучий момент для Михайліченка, коли "гірники" вибігали в контратаку з чисельною більшістю. Лівий захисник, утім, вирішив зіграти через пас у центр – захисники Марібора перекрили зону воротарського. Ілічіч замикав дальню стійку – блискучий сейв Трубіна. Ще одна спроба легендарного словенця повз ворота. Брніч забив Динамо у попередньому матчі Марібора, відзначився і сьогодні. Протягнув 21-річний хорват м'яч з лівого флангу в центр і викрутив у дев'ятку.

Дуже швидко команда Йовічевіча відновила статус-кво. Класна комбінація правим флангом, яку почали Зубков і Траоре, продовжив Бондаренко, а завершив Криськів – розібрався з кількома захисниками на паузі та продемонстрував потужний удар у верхній кут. Антолін здалеку бабахнув. Трубін з несподіваними проблемами парирував. За якихось пару хвилин після перерви Шахтар розтринькав усю свою перевагу. Кронаветер, який вийшов після перерви, по суті закрутив з кутового, Божіч на лінії воріт переграв у повітрі Трубіна. Гол зарахували на австрійця, але дуже схоже було на сухий лист. А далі той же Кронаветер підстеріг помилку Степаненка на правому фланзі, Віпотнік продовжив у центр, а Брніча взагалі ніхто не прикривав – запізнілий ривок Гочолейшвілі був марним.

Трубін парирував ще один дальній постріл, а потім вирішив показати свій дриблінг. Ризиковано, але обіграв Віпотніка доволі впевнено. На 71 хвилині Бондаренко продовжив свою результативну серію (2 голи плюс асист у 3 матчах). Блискучий обвідний удар у ліву дев'ятку вдався Артему. Та все зіпсувала ще одна невпевнена дія оборони і воротаря Шахтаря на 78 хвилині. Ракицький скинув головою Божічу, якого не накрив Роспутько. Трубін пропустив у ближній кут з кількох метрів. Анатолій виправився після підступного удару Кронаветера зі штрафного. Команду Йовічевіча, як і проти іншого словенського суперника Копера, фактично вистачило лише на тайм. У підсумку справедлива нічия 4:4. Свої завершальні матчі на цьому зборі Шахтар зіграє у середу, 8 лютого, проти боснійського Сараєва та тбіліського Динамо.