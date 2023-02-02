Динамо ніяк не може остаточно затвердити один з товариських матчів у Туреччині.

Чергова зміна стосується спарингу п’ятниці, 3 лютого, о 16:00 за київським часом. Румунська Уніря Деж стала вже четвертим клубом, про домовленість з яким офіційно повідомляє Динамо.

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Раніше по черзі відпали Лудогорець, Полісся і Кайсар. Лідер Першої ліги не може грати через хворобу кількох футболістів, а казахи зірвалися через неназвані технічні причини. Динамо буквально за лічені години довелося переробляти оголошення про зміну суперника.

Додамо, що Уніря Деж посідає п'яту сходинку у другому дивізіоні Румунії. Завтрашній спаринг повинен стати четвертим для Динамо в рамках турецьких зборів – раніше команда Луческу програла віденському Рапіду (0:4), Марібору (0:2) і розписала нічию з Аустрією Лустенау (2:2).

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