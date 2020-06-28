Динамо запропонувало 4 млн євро за хорватського бомбардира та має серйозного конкурента, – ЗМІ

Кияни не полишають спроб підписати форварда Мірко Маріча, який виступає за Осієк.

Нападник хорватського Осієка Мірко Маріч потрапив у сферу інтересів італійської Монци, повідомляє офіційний сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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"Біло-червоні", які належать екс-власнику Мілана Сільвіо Берлусконі, спробують підписати 25-річного бомбардира вже у найближче трансферне вікно. Хорват стане суттєвим підсиленням для клубу, який пробився у Серію В і буде боротися за подальше підвищення у класі.

Однак, італійській команді доведеться зіткнутись з серйозною конкуренцією за гравця. Серед клубів, які хочуть переманити хорвата, називають і київське Динамо. "Біло-сині" цікавились Марічем ще у грудні минулого року, однак зараз начебто зробили Осієку конкретну пропозицію. За повідомленням видання 24Sata, кияни запропонували за трансфер Маріча 4 млн євро.

Нагадаємо, Мірко перейшов у Осієк у вересні 2017 році з угорського Відеотона. У поточному сезоні провів за свою команду 34 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 21 гол і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 3,2 млн євро.

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