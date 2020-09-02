Київське Динамо продовжує підготовку до найближчих офіційних поєдинків. У вересні команду Луческу чекають матчі проти Десни в УПЛ та АЗ в ЛЧ.

Динамо провело планове тренування із гравцями, які лишились у розпорядженні Луческу, повідомляє офіційний сайт киян.

Колос підсилився двома гравцями Динамо

Заняття пропускали одразу двоє хавбеків – Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв. Перший займався індивідуально через забій колінного суглобу, а другий лише спостерігав за тренуванням. Зазначається, що Шепелєв тільки готується до повернення до бігової роботи.

Сьогодні Динамо, після планового медогляду, проведе ще одне тренування, а у другій половині дня проведе спаринг із командою U-21.

Нагадаємо, кияни вже здобули перший трофей під керівництвом Луческу, обігравши Шахтар у матчі за Суперкубок України (3:1).

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