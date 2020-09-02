Динамо провело плановую тренировку с игроками, которые остались в распоряжении Луческу, сообщает официальный сайт киевлян.

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Занятия пропускали сразу двое хавбеков – Виталий Буяльский и Владимир Шепелев. Первый занимался индивидуально через ушиб коленного сустава, а второй лишь наблюдал за тренировкой. Отмечается, что Шепелев только готовится к возвращению к беговой работе.

Сегодня Динамо, после планового медосмотра, проведет еще одну тренировку, а во второй половине дня проведет спарринг с командой U-21.

Напомним, киевляне уже получили первый трофей под руководством Луческу, обыграв Шахтер в матче за Суперкубок Украины (3:1).

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