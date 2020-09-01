Одразу двоє гравців Динамо стали гравцями Колоса, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо віддасть в оренду ще одного чемпіона світу

Голкіпер Владислав Кучерук та форвард Євген Ісаєнко виступатимуть за "хліборобів" на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-2020/21. Презентація новачків запланована на 2 вересня.

Нагадаємо, 21-річний Кучерук минулого сезону зіграв за Динамо U-21 14 матчів та двічі був у заявці першої команди. 20-річний Ісаєнко був капітаном "молодіжки" киян і став найкращим бомбардиром команди, забивши 8 м'ячів в 16 матчах.

До слова, на правах оренди за Колос продовжує виступати ще один футболіст Динамо – Євген Смирний.

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