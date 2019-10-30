Динамо Загреб здобуло перемогу в Кубку Хорватії – суперник Шахтаря розім'явся на команді з третьої ліги

Загребське Динамо без проблем подолало стадію 1/8 фіналу Кубка Хорватії.

Кубок Хорватії, 1/8 фіналу

Опатія – Динамо З – 0:3

Голи: Кадзьор, 8, Гаврановіч, 29 (пен.), 36.

Підопічні Ненада Б'єліци не мали проблем з представником третьої хорватської ліги – Опатією. Столична команда відкрила рахунок вже на 8-й хвилині – після затяжної комбінації відзначився Кадзьор, який з меж штрафного майданчика пробив в один дотик після передачі з лівого флангу. Всі питання щодо переможця гри Динамо вирішило ще до перерви. На 29-й хвилині Гаврановіч реалізував пенальті, а на 36-й він же ударом з близької відстані поставив крапку в ефектній атаці, встановивши остаточний рахунок в матчі.

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Нагадаємо, загребське Динамо – конкурент донецького Шахтаря в боротьбі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" наступного тижня зіграють проти Динамо у Загребі. Матч відбудеться у середу, 6-го листопада. Початок – о 22:00.

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