Черговий поєдинок за мир в Україні стартує о 19:00 на стадіоні Максімір. Після шоу Динамо в матчі з Борусією Дортмунд настав час вояжу до Загреба. Раніше команди провели між собою 4 офіційні поєдинки, а Олег Гусєв, нинішній асистент Луческу, двічі забивав супернику на своєму полі в рамках Ліги чемпіонів. Динамо ніколи не програвало хорватській команді з однойменною назвою (3 перемоги та нічия). Цікаво, що Transfermarkt оцінює склад обох команд на майже 100 мільйонів євро. Загребці близькі до 23 чемпіонства, кияни посіли другу сходинку в сезоні, який неможливо завершити через вторгнення нацистської російської армії, що намагається знищити якомога більше українців.

Динамо обіграло Борусію в Дортмунді – Ванат перевершив Холанда, шедеври Буяльського, клас Довбика, 2 відбиті пенальті (відео)

Стартовий склад Динамо (Київ): 71. Бойко – 20. Караваєв, 4. Попов, 34. Сирота, 14. Вівчаренко – 5. Сидорчук, 8. Шепелєв, 29. Буяльський, 10. Шапаренко, 17. Ванат – 9. Довбик.

Запасні: 1. Бущан, 35. Нещерет, 6. Бурда, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 25. Забарний, 28. Кулач, 41. Кравченко, 44. Дубінчак, 73. Боль, 89. Бражко, 99. Антюх.

Стартовий склад Динамо (Загреб): 1. Задро – 2. Кортес Моран, 3. Новак-Станко, 4. Бартон, 5. Періч, 6. Ділавер, 7. Вукотіч, 8. Батуріна, 9. Юріч, 11. Менало, 21. Рукавіна.

Запасні: 12. Чавліна, 10. Шараніч, 13. Паліч, 14. Базіл Альхедаїф, 15. Катініч, 16. Хрвой, 17. Кріжманіч, 18. Барішіч, 19. Лача, 20. Томек, 23. Дувняк, 24. Альмуайяд Алі, 25. Чуже, 26. Пена Марінковіч, 27. Данічіч, 28. Діздаревіч.