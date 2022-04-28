Очередной поединок за мир в Украине стартует в 19:00 на стадионе "Максимир". После шоу Динамо в матче с Боруссией Дортмунд пришло время вояжа в Загреб. Ранее команды провели между собой четыре официальных поединка, а Олег Гусев, нынешний ассистент Луческу, дважды забивал сопернику на своем поле в рамках Лиги чемпионов. Динамо никогда не проигрывало хорватским тезкам (3 победы и ничья). Интересно, что Transfermarkt оценивает состав обеих команд почти в 100 миллионов евро. Загребцы близки к 23 чемпионству. Киевляне же заняли 2 место в сезоне, который невозможно закончить из-за вторжения нацистской российской армии, пытающейся уничтожить как можно больше украинцев.

Динамо обыграло Боруссию в Дортмунде – Ванат превзошел Холанда, шедевры Буяльского, класс Довбика, 2 отбитых пенальти

Стартовый состав Динамо (Киев): 71. Бойко – 20. Караваев, 4. Попов, 34. Сирота, 14. Вивчаренко – 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 17. Ванат – 9. Довбик.

Запасные: 1. Бущан, 35. Нещерет, 6. Бурда, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 25. Забарный, 28. Кулач, 41. Кравченко, 44. Дубинчак, 73. Боль, 89. Бражко, 99. Антюх.

Стартовый состав Динамо (Загреб): 1. Задро – 2. Кортес Моран, 3. Новак-Станко, 4. Бартон, 5. Перич, 6. Дилавер, 7. Вукотич, 8. Батурина, 9. Юрич, 11. Менало, 21. Рукавина.

Запасные: 12. Чавлина, 10. Шаранич, 13. Палич, 14. Базил Альхедаиф, 15. Катинич, 16. Хрвой, 17. Крижманич, 18. Баришич, 19. Лача, 20. Томек, 23. Дувняк, 24. Альмуайяд Али, 25. Чуже, 26. Пена Маринкович, 27. Даничич, 28. Диздаревич.