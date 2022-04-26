Товариський матч

Борусія Дортмунд – Динамо – 2:3

Голи: Байно-Гіттенс, 4, Роте, 65 – Буяльський, 9, Ванат, 11, 35

Нереалізовані пенальті: Рейньєр, 54 – Шапаренко, 17

Борусія вийшла вперед вже на самому початку матчу – відзначився 17-річний Байно-Гіттенс після вивіреної передачі Холанда. Буяльський не став відкладати у довгий ящик і вже за п'ять хвилин відновив статус-кво: Шапаренко увірвався у штрафний майданчик, впав, м'яч відскочив до Віталія, який прибрав захисника і закинув за комірець голкіперу німців.

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У наступній атаці Ванат вийшов сам на сам з Хіцом і подвоїв перевагу Динамо. Кияни продовжили натиск і заробили пенальті – Довбик опинився на газоні. До м'яча підійшов Шапаренко, але не зміг переграти воротаря. В середині тайму Ванат оформив дубль, потужно пробивши з гострого кута.

По перерві право на одинадцятиметровий здобули вже німці – Кравченко потягнув за футболку Фінка. Бущан відповів взаємністю своєму візаві і також парирував удар. В середині дургої сорокап'ятихвилинки "джмелі" таки забили вдруге – Забарний прогавив Роте і рахунок став 2:3. Зрештою, таким він залишився до фінального свистка.

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