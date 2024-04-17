Півзахисник киян Володимир Бражко забрав нагороду найкращому гравцю, а Олександра Шовковського визнали найкращим тренером.

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Динамо здобуло важку мінімальну перемогу над Олександрією. Через повітряні тривоги гра затягнулася майже на 4 години, "біло-сині" ще й весь другий тайм провели у меншості після вилучення Волошина. Втім, точний удар Бражка на 64-й хвилині приніс успіх підопічним Шовковського.

Додамо, що Динамо вийде на поле і сьогодні о 15:30. Столичний клуб спробує дограти матч проти Миная, який ще минулого року на 2-й хвилині перервала все та ж повітряна тривога.

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