Представители Динамо больше всех впечатлили фанатов и экспертов по итогам минувшего тура УПЛ.

Полузащитник киевлян Владимир Бражко забрал награду лучшему игроку, а Александра Шовковского признали лучшим тренером.

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Динамо одержало тяжелую минимальную победу над Александрией. Из-за воздушных тревог игра затянулась почти на 4 часа, "бело-синие" еще и весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Волошина. Впрочем, точный удар Бражко на 64-й минуте принес успех подопечным Шовковского.

Добавим, что Динамо выйдет на поле и сегодня в 15:30. Столичный клуб попытается доиграть матч против Миная, который еще в прошлом году на 2-й минуте прервала все та же воздушная тревога.

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