Кияни повернулись до роботи з м'ячем після невеличкої паузи.

Динамо після канікул відновило тренування на клубній базі у Віті-Литовській, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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За відсутності збірників та головного тренера гравці розпочали тренувальний процес під керівництвом Олега Гусєва. До роботи у загальній групі повернулись одразу троє травмованих – голкіпер Руслан Нещерет, захисник Денис Попов та нападник Владислав Кулач. Окрім того, перші кроки у новому колективі робить нідерландський новачок Джастін Лонвейк, який приєднався до команди в останній день трансферного вікна.

Нагадаємо, 2 жовтня Динамо зіграє в УПЛ з Минаєм, а за 4 дні проведе виїзний поєдинок з Ренном у Лізі Європи.

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