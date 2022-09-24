Головний тренер киян Мірча Луческу вкотре згадав про труднощі, з якими стикнулась його команда на старті сезону.

"Я бачу, що відбувається з моєю командою. Подумки дуже важко мобілізувати гравців, коли вони не мають постійного місця проживання, стадіону, тренувального поля.

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В останні декілька місяців я живу в автобусах – кожні три дні Динамо змінює локацію. Це складна ситуація. Я хотів би дожити до того дня, коли все це безумство та війна закінчиться", – цитує Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, Динамо сьогодні переживає небувалу кризу: після 4-х турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть одинадцятими, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи "біло-сині" пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка.

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